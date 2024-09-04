Türkiye'de akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz grubuna 1,30 TL zam yapıldı. Son dönemde benzinde ve motorinde yaşanan indirimlerin ardından bu artış, sürücüler tarafından dikkatle takip ediliyor.

LPG'ye yapılan zam ve geçmiş indirimler

Geçtiğimiz hafta benzinde 1 lira 46 kuruşluk ve motorinde 79 kuruşluk indirim yapılmıştı. Ancak bu düşüş kısa sürdü ve akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış yaşandı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG litre fiyatına 1,30 TL zam geldi.

Güncel akaryakıt fiyatları

Yapılan zam sonrası şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakasında : Benzin: 43,31 TL Motorin: 43,23 TL LPG: 25,13 TL

: İstanbul Anadolu Yakasında : Benzin: 43,19 TL Motorin: 43,16 TL LPG: 24,59 TL

: Ankara'da : Benzin: 43,62 TL Motorin: 43,62 TL LPG: 25,14 TL

: İzmir'de : Benzin: 44,08 TL Motorin: 44,13 TL LPG: 24,89 TL

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Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı olarak belirlenir. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru dikkate alınarak hesaplanır. Bu süreç, akaryakıt fiyatlarındaki değişimlerin yansıtılmasını sağlar.