Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan zammın ardından bu kez motorin kullanıcılarını etkileyecek yeni bir artış gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 30 Ağustos Cumartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1 liranın üzerinde zam yapılacak. Brent petrolün 67 dolar seviyelerine yükselmesi ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıtta zam baskısını artırmaya devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere, 27 Ağustos Çarşamba günü benzinin litre fiyatına 1 lira 19 kuruş zam gelmişti. Bu artışla birlikte İstanbul’da benzinin litresi 53 liraya yaklaşırken, bazı şehirlerde fiyat 55 liranın üzerine çıktı.

Uzmanlar, uluslararası piyasalardaki belirsizliklerin ve kur hareketlerinin önümüzdeki günlerde de akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini belirtiyor.