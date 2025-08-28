Seferihisar’ın Doğanbey Mahallesi’nde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen tatbikatlar sebebiyle ulaşımda geçici düzenlemelere gidildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, söz konusu tatbikatların günlük yaşamı etkilememesi için otobüs hatlarında güzergah değişiklikleri yapıldığını bildirdi.

ESHOT’tan resmi açıklama geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 987 numaralı Ürkmez–F.Altay Aktarma Merkezi ve 986 numaralı Ürkmez–Seferihisar otobüs hatlarının tatbikat süresince farklı güzergahlardan hizmet vereceği belirtildi. Bu değişikliklerin yalnızca tatbikat süresince geçerli olacağı vurgulandı.

Vatandaşlara alternatif güzergah uyarısı

ESHOT, güzergah değişikliklerinden etkilenecek yolcuların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca tatbikatların bitmesinin ardından otobüs hatlarının yeniden normal güzergahlarından hizmet vereceği duyuruldu.

TSK’nın yıl içinde planlı veya plansız şekilde düzenlediği tatbikatların zaman zaman bölgedeki ulaşımı etkilediği biliniyor. Bu nedenle ESHOT, tatbikatların yapıldığı dönemlerde vatandaşların duyuruları takip etmesinin önem taşıdığını hatırlattı.