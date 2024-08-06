Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Sitare Akbaş, uzun bir aradan sonra Türkiye'ye dönerek soluğu Çeşme'de aldı. ABD'den döner dönmez tatil için Çeşme'ye giden Akbaş, burada denizin ve güneşin keyfini çıkarırken, siyah bikinisiyle tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı.

Fit hali dikkat çekti

Arkadaşı Alican Aytekin ile Çeşme'nin güzel plajlarında vakit geçiren Sitare Akbaş, fit fiziği ve şıklığıyla göz doldurdu. Akbaş’ın plajdaki enerjisi ve zarif duruşu, çevredekilerin ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun değişimi ve görünümü hakkında yorumlar yaparak, "Ne kadar değişmiş," "Bu Zeyno mu?", "Harika görünüyor," şeklinde ifadelerde bulundular.