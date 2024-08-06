İzmir’de 29 Temmuz ile 4 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Ekipler, sürücüler üzerinde uyguladıkları geniş kapsamlı denetimlerde toplamda 21,909 trafik idari para cezası karar tutanağı düzenledi.

Kask kullanımı ve alkollü araç kullanımı üzerinden yoğun denetim

Denetimlerde, kask kullanmayan 2,699 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca, alkollü araç kullanma suçu işleyen 597 sürücüye de cezai işlem yapıldı. Kask ve alkol denetimlerinde yaşanan bu yüksek rakamlar, trafik güvenliğinin sağlanması adına denetimlerin önemini gözler önüne serdi.

Hız ihlali ve kırmızı ışık ihlali sayısında artış

Hız sınırlarını ihlal eden 5,390 sürücüye ceza kesildi. Hız ihlalleri, trafik kazalarının büyük bir kısmını oluşturduğu için bu konuda alınan tedbirler ve denetimler sürücüler için uyarı niteliğinde. Ayrıca, kırmızı ışık ihlali yapan 639 sürücüye de para cezası uygulandı.

Cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri

Seyir halindeyken cep telefonu kullanan 967 sürücüye ceza kesildi. Cep telefonunun sürücü dikkati üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, trafik kazalarına neden olan önemli etmenlerden biri olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, emniyet kemeri takmayan 2,581 sürücüye de ceza verildi.

Diğer ihlaller ve toplam ceza sayısı

Denetimler sonucunda diğer trafik ihlallerinden dolayı 9,036 sürücüye ceza uygulandı. Toplamda 21,909 trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiş oldu.