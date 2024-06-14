Milas'ın Akbelen Ormanı için verilen orman kesim izni tarihinin uzatılmasına karşı açılan dava, bugün görüldü. Mahkeme, avukatların keşif, delil tespit ve yetki sınırı hakkındaki taleplerini kabul etmedi. Mahkeme binasının önünde konuşan avukatlar Arif Ali Cangı, İsmail Hakkı Atal ve İpek Sarıca, mahkemenin kararının 15 gün içinde tebliğ edileceğini belirttiler.

Akbelen köylüleri zor bir süreçte

Avukat İpek Sarıca, "Keşif talebimiz ve delil tespit talebimiz maalesef kabul edilmedi. Bir idari işlemin hukuka uygunluğunun denetlenmesi nasıl mümkün olacak? Keşif yapılmadan ve delil toplanmadan nasıl bir karar verilebilir? Akbelenlilerin yaşadıklarını göz önüne almadan idari işlemin sonuçlarını nasıl değerlendirebiliriz? Görsellerimizi mahkemeye zorla soktuk. Akbelen köylüleri adil olmayan bir yargılama süreci geçiriyorlar. Biz, ihlal kararı alacağımıza inanıyoruz. Termik santraller kapatılmalıdır. Bu dava bizim için bitmedi" şeklinde konuştu.