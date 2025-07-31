İhale yapıldı ancak yol yapılmadı

2017 yılında ihalesi yapılan Akbelen Katlı Kavşağı Projesi, 8 yıldır tamamlanamadı. Projenin ihalesi 4 Ağustos 2017’de “Mersin-Gözne Yolu Mezarlık-1 ve Mezarlık-2 Kavşakları” için yapıldı ve ihaleyi MAU İnşaat aldı. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yeterli ödenek ayırmaması nedeniyle firma sadece sınırlı bir bölümü tamamladı. Proje şu ana kadar ilerleme göstermedi.

Süregelen revizyon çalışmaları halkı mağdur etti

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, projenin uzun süredir devam eden “revizyon” sürecinin Mersin halkını cezalandırdığını belirtti. Kış, revizyonun bir haftada tamamlanabileceği halde 2,5 yıldır sürdüğünü, bunun teknik değil siyasi bir gecikme olduğunu ifade etti. Bakanlıktan gelen iki ay gecikmeli yanıtın da kamuoyunu tatmin etmediğini vurguladı.

Deprem gerekçesi projeyi ilerletmedi

Bakanlığın, 6 Şubat 2023 depremlerini gerekçe göstererek projede değişiklik yaptığını açıklamasına karşın, Kış deprem sonrası geçen 2,5 yılda projede somut bir ilerleme olmadığını söyledi. Akbelen Yolu’nun yıllardır transit güzergâh olduğunu ve revizyon belgelerinin şeffaf olarak paylaşılmadığını dile getirdi.

Ekonomik kriz projeyi durma noktasına getirdi

CHP’li Kış, Akbelen Kavşağı Projesi’nin teknik değil ekonomik nedenlerle aksadığını belirtti. Kamu yatırımlarının artan maliyetler ve kötü ekonomi yönetimi sebebiyle durduğunu, bunun da projelerin askıya alınmasına neden olduğunu söyledi. İktidarın kaynak yönetimini yitirdiğini ve vatandaşın enflasyon, faiz ve borç yükü altında ezildiğini ekledi.

Mersin’in yatırımları yıllardır bekliyor

Kış, Mersin’in uzun süredir yatırım konusunda görmezden gelindiğini, Çukurova Havalimanı projesinde yaşanan gecikmenin ardından Akbelen Kavşağı’nda da benzer bir durumun sürdüğünü belirtti. Mersin halkının sabrının sınanmaması gerektiğini ifade etti.

Verilen yanıt gerçekleri gizleyemedi

Son olarak, CHP’li Gülcan Kış, Bakanlıktan gelen yanıtın günü kurtarmaya yönelik olduğunu, net ve tatmin edici bilgi sunmadığını söyledi. Kış, Mersin halkının oyalama siyasetine kanmadığını ve projenin takipçisi olacaklarını açıkladı.