Aydın’ın turizm merkezlerinden olan Didim ilçesinin Turizm Bölgesi Akbük Mahallesinde doğanın denizin ve dünyaca ünlü soğuk su bölgesinin atık sularla kirletilmesinin ardından bölge sakinleri isyan ederek ‘Akbük körfezi sahipsiz değildir’ diyerek ilgilileri göreve davet ediyorlar.

Akbük Çevre Bileşenleri Didim/Akbük ķörfezinin ‘vahşi turizmcilik’ yapanlar, kişiler, kurumlar ve yatçılık yapanlar, işletme/oteller gibi unsurlarca vahşi bir şekilde kirletilmesine, körfeze tecavüz edilmesine karşı çıkan bir açıklama ile yaşananlari protesto ederek, bu konuda sorumluluk taşıyan mülki idare, valilik ve kaymakamlik, yerel yonetim, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aydin İl Çevre Müdürlüğü ve diğer sorumluluk taşıyan kamu ve kuruluşlarını görevlerini yapmaya ve Türkiye'nin Turizm cennetlerinden olan Akbük bölgesinde yaşanan doğa çevre ve deniz kirliliğini önlemek için acil olarak tedbir almaya çağırdılar.

"Akbük'ün kirletilmesini istemiyoruz"

Akbük Çevre Bileşenleri adına konuşan, Ahmet Cenap Türker, “Bizler bu gün burada bölgemizde yaşamakta olan tüm çevre bileşenlerimiz ile birlikte bir araya geldik. Artık ülkemizin turizm cennetleri arasında yer alan Akbük Mahallemizin denizimizin, çevremizin ve en önemlisi de yine dünyaca ünlü soğuk su bölgemizin atık sularla lağım suları ile kirletilmesini istemiyoruz. Bu bölgede normalde yerleşik olarak 10-15 bin kişi yaşamaktadır. Bu rakam yaz aylarında 200 bin kişiyi bulmaktadır. İşte bunun için denizimize ve soğuk suyumuza karışan lağım suları nedeni ile olası bir salgın ve bulaşıcı hastalık meydana gelirse bunun sorumlusu kim olacaktır. Bizler binin için bu duruma kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu işi yapanların engellenmesini ve cezalandırmalarını istiyoruz” dedi.

Yarın da soğuk su bölgesinde geniş katılımlı olarak bir basın açıklaması yapılacağı belirtildi.