IMCD, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile iş birliğinde bilim eğitimine katkı sunmaya devam ediyor. Şirket, Bilim Ateşböceği TIR’ı projesine yeni bir modül ekleyerek okullarda bilim odaları kurmayı hedefliyor.

IMCD, 2022 yılından bu yana Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile yürüttüğü Bilim Ateşböceği TIR’ı projesine yeni bir modül ekleyerek, laboratuvarı olmayan okulların atıl odalarını bilim odalarına dönüştürme çalışmalarına başladı. Her yıl projeye yeni bir okul eklemeyi planlayan IMCD, üç yıl içerisinde 2.500 çocuğu bilimle buluşturdu.

Eğitimde fırsat eşitliği için bilim odaları

IMCD Türkiye Genel Müdürü Aylin Zakuto, projenin eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmayı amaçladığını belirterek, Bilim Ateşböceği TIR’ı ile Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri’ni dolaştıklarını ifade etti. Ayrıca, kalıcı bilim odalarıyla daha fazla çocuğun bilimle tanışma ve deney yapma fırsatına sahip olacağını dile getirdi.

Deprem bölgesinde nitelikli eğitim desteği sağlayan IMCD, 2023 yılında depremden etkilenen çocuklara yönelik konteyner kentlerde eğitim faaliyetleri düzenledi. Samsun’daki okul ziyaretlerinde ise çocuklarla birlikte okulun bahçe duvarlarını boyayarak çevre temalı resimler yaptı. Çocuklar, bu etkinliklerde sürdürülebilirlik ve çevre bilinci kazanırken, aynı zamanda bilimsel deneyler gerçekleştirerek eğlenerek öğrenme fırsatı buldular.

Bilim Ateşböceği TIR’ı ve kalıcı bilim odaları

IMCD, Bilim Ateşböceği TIR’ı projesine ek olarak, okullarda bilim odaları oluşturma hedefi doğrultusunda, 2024 yılı itibarıyla atıl durumda olan bir odanın Bilim Odasına dönüştürülmesi için çalışmalar başlattı. Bu yeni modül, çocuklara deneysel öğrenme fırsatları sunarak onların bilime olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Zakuto, proje kapsamında gerçekleştirilen bilim odalarının sürdürülebilirlik farkındalığı oluşturduğunu ve çocukların bilimsel düşünme becerilerini geliştirdiğini belirtti. IMCD çalışanları da projeye bizzat katılarak, öğrencilerle birlikte interaktif deneyler gerçekleştirdi ve bilimsel yöntemler üzerine sohbetler etti.

Cumhuriyet’in 100. yılında Samsun’da kutlama

2023 yılında Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak Samsun’da gerçekleştirilen etkinliklerde, IMCD ve TEGV iş birliğiyle çocuklara yönelik VR deneyimleri, geri dönüşüm üzerine aktiviteler ve DJ’li bahçe partisi gibi eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklerle çocuklar, hem çevre bilinci kazandı hem de bilimsel bilgi ve becerilerini geliştirdi.

IMCD, eğitimde fırsat eşitliği adına yatırımlarına devam ederek, her yıl yeni bir okula bilim odası eklemeyi planlıyor. Proje, çocukların bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve onları yarının bilim insanları olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.