İzmir'in önemli arterlerinden biri olan Akçay Caddesi üzerinde, Havalimanı istikametine doğru Gaziemir alt geçit çıkışında bir araç arızalandı. Aracın yol ortasında kalması sonucu, trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Güzergah değişikliği

Yetkililer, arızalanan araç için gerekli güvenlik önlemlerini almış durumda ve aracı yol dışına çıkarma çalışmaları sürüyor. Bu nedenle, bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor.

Trafik yoğunluğunun özellikle Optimum alt geçit mevkiinden itibaren başladığı bildirildi. Sürücülere, yol üzerindeki trafik akışına ilişkin gelişmeleri takip etmeleri tavsiye ediliyor.