İzmir Akçay Caddesi'nde Serbest Bölge tünel girişi sol şeritte arızalanan bir araç nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Aracın yol dışına çekilmesine rağmen, bölgedeki trafiğin hala etkilenmekte olduğu bildirildi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bu güzergahı kullanan sürücülerin dikkatli olması ve alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor.

Yetkililer, trafik akışının en kısa sürede normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini ve sürücülerin trafik kurallarına uyarak dikkatli bir şekilde ilerlemeleri gerektiğini vurguladı.