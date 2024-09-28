Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Tokuçzade Camii'nde akşam namazı sırasında şok edici bir olay yaşandı. İmam Nurullah Yüksel namaz kıldırdığı sırada, Mustafa K. (35) isimli bir şahıs camiye girerek imamın arkasına yaklaştı ve elindeki plastik tabureyle başına üç kez vurdu. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olay, camideki cemaatin namazı bozarak Mustafa K.'yi ellerine aldıkları tabure ve vantilatörle kovalamasıyla son buldu.

Kaçarak olay yerinden uzaklaştı

Olay, 16 Eylül’de akşam namazı esnasında meydana geldi. İmam Yüksel, saldırıya uğradıktan sonra kendini korumaya çalışırken, cemaat de saldırgana müdahale etti. Saldırgan Mustafa K., kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerine haber verilmesinin ardından, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler, Mustafa K.'yi kısa süre içinde yakaladı.

Saldırganın psikolojik rahatsızlığı varmış

Saldırganın bir süredir psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Mustafa K., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın görgü tanıklarından Abdil Sınık, yaşananları şöyle anlattı: "Akşam namazı kılıyorduk. Üçüncü rekat sırasında arkadan uzun boylu bir kişi imamın başına tabure ile 3 kez vurdu. Dördüncüye yeltenince hoca namazı bozdu. Cami cemaati olarak müdahale ettik ama kaçtı. Sonradan rahatsızlığı olduğunu öğrendik."

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.