İzmir'in merkezine doğru Akçay Caddesi üzerinde Optimum alt geçitte gerçekleşen trafik kazası sonrası trafik durma noktasına geldi. Gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazaya karışan araçların yol dışına çekilme çalışmaları devam ediyor.

Trafik akışı yavaşlıyor

Kazanın ardından Akçay Caddesi’nde trafik yoğunluğu oluştu. Geriye doğru uzayan yoğunluk, 304 Sokak mevkiine kadar etkisini gösteriyor. Bu güzergahta seyahat edecek sürücülerin alternatif yolları tercih etmesi tavsiye ediliyor.

Güvenlik önlemleri alındı

Olay yerine gelen ekipler, kazanın olduğu noktada gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Araçları yol dışına çıkarma çalışmaları sürerken, bölgedeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.

Sürücüler, bu güzergahı kullanacak olan yol kullanıcılarının dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıldı.