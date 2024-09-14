Mevlit Kandili münasebetiyle İzmir'de yediden yetmişe her yaş grubundan vatandaşlar, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunu anmak ve bu mübarek geceyi ihya etmek için camilere akın etti. Bornova'daki Bilal Saygılı Camii, en çok ilgi gören camilerden biri oldu.

Camiler dolup taştı

Mevlit Kandili’nde İzmir halkı, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde bir araya geldi. Camiye gelen vatandaşlar, cemaatle birlikte namaz kıldı ve Peygamber Efendimiz'i anarak dualar etti. Manevi atmosfer, ibadet edenlerle dolup taşarken, kandilin huzur ve bereketi cami cemaatini sardı.

İkramlar ve dayanışma

Cami çıkışında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara çay ve şerbet ikram edildi. Birlik ve beraberliğin simgesi olan bu güzel ikramlar, Mevlit Kandili’nin ruhuna uygun olarak katılımcılar arasında paylaşım ve dayanışma ortamı yarattı.

Dualarla geçen bir gece

Kandil programı boyunca okunan ilahiler ve yapılan dualar, camiye gelen herkesi derinden etkiledi. Vatandaşlar, bu mübarek gecede Allah’a yakınlaşma fırsatı bulduklarını dile getirirken, Mevlit Kandili'nin huzurunu ve bereketini kalplerinde hissettiklerini belirtti.