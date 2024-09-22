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Yetkililer, bu güzergahı kullanacak sürücülere alternatif yolları tercih etmelerini öneriyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışının normale dönmesi bekleniyor.

İzmir’in Akçay Caddesi üzerinde, Merkez istikametine doğru Optimum alt geçidinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası güvenlik önlemleri alınırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması çalışmaları sürüyor. Bu nedenle bölgede ciddi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik yoğunluğu, Sarnıç Kavşağı'na kadar uzanmış durumda.

İzmir Körfezi'ndeki kırmızılığın nedeni belli oldu

İzmir Körfezi'ndeki kırmızılığın nedeni belli oldu

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