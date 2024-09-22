Akhisar İlçe Spor Kulübü, 21-22 Eylül tarihleri arasında Rize'de düzenlenen Rize MTB CUP'ta U12 Kızlar ve Erkekler kategorisinde önemli başarılar elde etti. Takım, hem kızlar hem de erkekler kategorisinde dikkat çekici performanslar sergileyerek, genç sporcuların yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

U12 kızlar ve erkekler kategorisindeki başarılar

Rize'de gerçekleştirilen Rize MTB CUP XCP/C1 etkinliğine katılan Akhisar İlçe Spor Kulübü, U12 Kızlar kategorisinde Miray Akcan'ın birinciliği ile dikkat çekti. Hilal Kaymaz ikinci, Meryem Karataş ise üçüncü olarak podyuma çıktı. U12 Erkekler kategorisinde ise Ş. Kaan Umut, başarılı bir performansla 10. oldu.

Antrenörün değerlendirmesi

Akhisar İlçe Spor Kulübü Antrenörü Saniye Sezer Gürsesliler, kulübün başarısının arkasında yatan faktörler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gürsesliler, “Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanımız ve Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Hasan Hüseyin Oktay'a araç desteği için teşekkür ederiz,” diyerek, kulüp yönetiminin sağladığı desteğin önemini vurguladı.

Gelecek hedefleri

Akhisar İlçe Spor Kulübü, bu başarıların ardından önümüzdeki yarışmalarda daha da büyük hedefler peşinde koşmaya devam edecek. Genç sporcuların yeteneklerini geliştirmek ve ulusal seviyede daha fazla başarı elde etmek için çalışmalara hız kesmeden devam edileceği belirtildi.