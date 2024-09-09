Akçay Caddesi üzerinde, Merkez istikametine doğru Gediz Kavşağı’nda bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri hızla alındı ve araçların yol dışı yapma çalışmaları devam ediyor.

Araçlar yol dışına çıkarılıyor

Kazanın etkisiyle Akçay Caddesi’nin Gediz Kavşağı yakınlarında 500 metre uzunluğunda bir trafik yoğunluğu oluştu. Bu durum, bölgeden geçen sürücülerin yolculuklarını aksatabilir. Güvenlik ekipleri, kazaya karışan araçların yol dışı yapılmasını sağlamak ve trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücülere uyarı

Güzergahı kullanacak olan sürücüler, meydana gelen kazadan kaynaklanan trafik yoğunluğu hakkında bilgilendirilmiş olup, alternatif yolları değerlendirmeleri önerilir. Bölgedeki çalışmalar tamamlandığında trafik akışının normale dönmesi bekleniyor.