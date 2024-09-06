İzmir'in Akçay Caddesi üzerinde, Optimum alt geçit girişine yakın bir noktada trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından, kaza yerinden geriye doğru kısmi bir trafik yoğunluğu oluştu.

Olay yerine gelen ekipler, araçları yol dışına çekme çalışması başlattı. Kazanın sebebi ve detayları henüz açıklanmazken, çalışmaların devam ettiği bildirildi. Trafik akışını etkilememesi için, güzergahı kullanacak sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yetkililer, yolun tamamen açılması için gerekli işlemlerin sürdüğünü ve vatandaşların alternatif güzergahları tercih etmelerini önerdi.