Akçay Caddesi'nde Havalimanı istikametine doğru, Optimum alt geçidine gelmeden sağ şeritte arızalanan bir araç trafiği etkiliyor. Güvenlik önlemleri alınmış ve aracı yol dışına çekme çalışmaları devam ediyor.

Arızalı araç trafiği etkiliyor

Akçay Caddesi üzerindeki Havalimanı istikametine doğru, Optimum alt geçide gelmeden sağ şeritte arızalanmış bir araç nedeniyle trafik akışında aksama yaşanıyor. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, arızalı aracın yol dışına çekilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu noktadan geriye doğru yoğun bir trafik oluşmuş olup, akımın sonu otoyol katılım mevkiinde görülmektedir.

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, yol durumuna göre alternatif güzergahlar değerlendirmesi ve trafik yoğunluğuna hazırlıklı olmaları tavsiye edilir.