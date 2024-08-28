İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Şube Müdürlüğü, engelli yurttaşların topluma daha aktif katılımını sağlamak amacıyla sunduğu hizmetlerle dikkat çekiyor. Bu hizmetlerin en önemlilerinden biri, engelli bireylerin denizle buluşmalarına ve özgürlüğün tadını çıkarmalarına olanak tanıyan engelsiz ulaşım desteği.

Engelsiz ulaşım ile özgürlüğe kulaç atılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Şube Müdürlüğü, engelli yurttaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için çeşitli hizmetler sunuyor. Bu hizmetlerin başında, engelli bireylerin erişimine uygun araçlarla sağlanan ulaşım desteği geliyor. Özellikle denize gitmek isteyen engelli bireyler, belediyenin sunduğu bu hizmet sayesinde, İzmir’in engelli rampası bulunan plajlarına rahatça ulaşabiliyor.

Deniz etkinlikleri ile engeller aşılıyor

Seferihisar Engelsiz Eşit Yaşam ve Kampçılık Derneği’nin (SEKADER) engelli erişimine uygun tesisinde düzenlenen etkinlikler, İzmirli engelli yurttaşlar için özgür bir alan sunuyor. Engelsiz İzmir Şube Müdürlüğü’nün sağladığı araçlar sayesinde, engelli bireyler etkinlik alanına rahatça ulaşarak, denizle buluşmanın keyfini yaşıyor. Tekerlekli sandalye kullanan katılımcılar, denizde engellerini unutarak özgürlüğün tadını çıkarıyor.

Engelli yurttaşların gözünden deniz keyfi

Etkinliğe katılan Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Gülgün Yorgancılar, belediyenin sağladığı engelsiz ulaşım araçlarının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Yorgancılar, “Denize girmek, engelli durumumuzu sıfıra indiriyor. Tekerlekli sandalye kullanan arkadaşlar, burada bağımsız oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinlik katılımcılarından Muhammed Semih Eliaçık, “Bugün çok mutluyum. Engelsiz ulaşım araçlarıyla buraya geldik ve çok güzel bir gün geçiriyoruz. Bedensel engelliler için engelli rampası bulunan plajların olması çok önemli” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Kamuran Parıltı ise, denizde özgürlüğü tadabildiklerini belirterek, “Belediyemizin araçlarıyla bu gibi etkinliklere gidip geliyoruz. Denizde dışarıda yapamadığımız her hareketimizi yapabiliyoruz. Bu plajların sayısının artmasını isteriz” ifadelerini kullandı.

Nasıl yararlanılır?

Engelsiz İzmir Şube Müdürü Emine Koç, bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin nasıl başvurabileceğini şu sözlerle anlattı: “Engelli yurttaşlar, bağlı oldukları dernek üzerinden ya da 153 Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden bize ulaşabilir. Bireysel ya da grup olarak talep oluşturan engelli bireyler, randevu alarak engelsiz araçlarla etkinliklere ulaşabiliyor.”