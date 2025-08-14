İzmir, kültürel iş birlikleri için stratejik bir buluşmaya hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de ortakları arasında yer aldığı “Kültürle İşlenmiş Bölgeler (Territoire Cultivé)” projesinin final etkinliği 4-5 Eylül 2025 tarihlerinde İzmir’de yapılacak. Sürdürülebilir Akdeniz Kentleri ve Bölgeleri Ajansı (AVITEM) koordinasyonunda yürütülen ve Fransa Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Keys In Hand (Anahtarlar Elinde) Hibe Programı kapsamında desteklenen proje, Akdeniz kentlerini bir araya getirecek.

Sempozyum, uluslararası katılımla düzenleniyor

Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Sürdürülebilir Bir Akdeniz için Kültür ve Ekolojik Dönüşüm: İzmir Sempozyumu”, İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Akdeniz Akademisi Şube Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor.

Etkinliğe Fransa’dan Nice Côte d'Azur Metropolü, Vitrolles Belediyesi ve Korsika Kolektifi gibi yerel yönetimler de katılacak. Türkiye ve Fransa’dan uzmanlar, akademisyenler, kültür profesyonelleri ve sivil toplum temsilcileri de oturumlarda yer alacak.

Kültür ve doğa ilişkisi gündeme taşınıyor

Sempozyumda, kültürün dönüştürücü gücü, yerel yönetimlerin bu dönüşümdeki rolü ve doğa-kültür ilişkisinin sürdürülebilirliği gibi başlıklar ele alınacak. Tüm oturumlar İzmirli yurttaşların katılımına açık olacak.

İzmir Manifesto’ya imza atacak

Etkinliğin en önemli bölümlerinden biri “Akdeniz Kültür ve Ekoloji Kentleri Manifestosu İmza Töreni” olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da katılacağı törenle, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Nice Côte d'Azur Metropolü, Vitrolles Belediyesi, Korsika Kolektifi ve AVITEM tarafından hazırlanan manifesto kamuoyuna sunulacak.

Proje, kültürel meslekleri canlandırmayı hedefliyor

Kültürle İşlenmiş Bölgeler projesi, Akdeniz şehirlerinin kültürel ve ekolojik mirasını kültürel araçlar aracılığıyla yeniden değerlendirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda insan-doğa etkileşimi üzerine çözüm önerileri sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda, yeni nesil kültürel mesleklerin doğmasına da katkı sağlanması bekleniyor.

Kültür temelli iş birlikleri gelişiyor

Proje kapsamında doğa, tarım, turizm ve çevre alanlarında kültür temelli prototip modeller geliştirilmesi planlanıyor. Bu modeller sayesinde Avrupa Birliği destekli yeni projelere zemin hazırlanması, kültürel mesleklerde canlanma sağlanması ve sürdürülebilir yönetişim örneklerinin oluşturulması amaçlanıyor.

İzmir, kültürel diplomasi merkezi olma yolunda ilerliyor

Sempozyum, İzmir’in Akdeniz'de barış, uyum ve kültürel dayanışma için örnek bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor. İzmir, bu etkinlikle birlikte uluslararası kültürel diplomasi sahnesinde güçlü bir aktör olma yolunda önemli bir adım daha atmış olacak.