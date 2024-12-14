Akdeniz, bugün art arda meydana gelen depremlerle sallandı. Girit Adası merkezli yaşanan 3,1 büyüklüğündeki deprem, bölge halkı arasında korku ve panik yarattı. Kandilli Rasathanesi’nin açıklamasına göre, depremler kısa aralıklarla gerçekleşti.

Bugün Akdeniz'de peş peşe üç deprem meydana geldi. İlk iki sarsıntı, Yunanistan'a bağlı Girit Adası’nda hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremler sırasıyla 2,6, 3,1 ve 2,4 büyüklüğünde kaydedildi. Sarsıntıların yerel saatle 18.56, 18.58 ve 19.02'de gerçekleştiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi, ilk deprem beş kilometre derinlikte, ikinci 11 kilometre derinlikte ve üçüncü deprem ise sekiz kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremler yer yüzeyinde daha hissedilir olurken bölgede yaşayanlar, kısa süreli paniğe kapıldı.