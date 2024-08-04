Tahtacılar, köklü geçmişleri ve derin inançları ile tanınan özel bir topluluktur. Ağaç işçiliği ve geleneksel yaşamlarıyla bilinen bu topluluk, doğanın ve ahşabın ruhunu hissetme yetenekleriyle dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi'nin sponsorluğunda yapımcılığını Birol Soylu’nun, yönetmenliğini ise Uğurcan Taylan Adıyaman’ın üstlendiği "Akdeniz'den Ege'ye Tahtacılar" belgeseli, Türkiye turnesine devam ediyor.

Belgesel gösterimi büyük ilgi gördü

74 dakika süren belgesel, sanatsal bir yaklaşımla Tahtacı kültürünü ve yaşam tarzını gözler önüne seriyor. Urla Bademler köyü Tahtacı Kültür Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen gösterim büyük ilgi gördü. Gösterime Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır, Urla Belediye Başkan Vekili Prof. Dr. Mesut Önen, CHP eski milletvekili Türkan Miçooğulları ve diğer önemli isimler katıldı.

Kültürel miras ve aşure dağıtımı

Gösterim sonrası izleyicilere aşure dağıtımı yapıldı ve kültürel mirasları keyifli bir şekilde sunuldu. Belgesel, Tahtacıların yardımseverliği, doğaya ve insanlığa olan saygısını ve geleneklerini etkileyici bir biçimde aktarıyor. Türkiye turnesi kapsamında diğer Tahtacı köylerini ziyaret etmeye devam edecek olan belgesel, kültürel mirası yaşatma ve topluma bu değerleri hatırlatma amacını taşıyor.