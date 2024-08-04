Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin ünlü "Kuğu Gölü" balesi ile kapılarını açtı. Festivalin açılışında konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, bu yılki festivalde izleyicilerin dünyaca ünlü sanatçılarla buluşma fırsatı bulacaklarını belirtti. Festival, 3-22 Ağustos tarihleri arasında 6 eserin 11 temsiliyle devam edecek.

'Kuğu Gölü'

Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışında sahnelenen "Kuğu Gölü," izleyicilere büyüleyici bir bale deneyimi sundu. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sunduğu bu klasik eser, festivalin yüksek sanatsal standartlarını ve geniş repertuarını yansıtıyor. Açılış gecesinde konuşan Tan Sağtürk, festivalde sergilenecek olan eserlerin ve sanatçıların kalitesine vurgu yaparak, "Bu yıl festivalimizde izleyicilerimizi dünyaca ünlü ve kendi alanında çok başarılı çalışmalara imza atmış sanatçılarla buluşturacağız" dedi.

Festivalin programı

Festival, 3-22 Ağustos tarihleri arasında 6 eserin 11 temsiliyle sahne alacak. Bu yılki programda, festivale ilk kez katılacak yabancı konuk sanatçılar ve topluluklar dikkat çekiyor. Festivalde, Bolşoy Tiyatrosu’nun başdansçıları Denis Rodkin ve Eleonora Sevenard, yanı sıra Brezilyalı Basileu França Topluluğu da yer alacak. Bu yenilikler, festivalin uluslararası bir boyut kazanmasını sağlayarak, sanatseverlere zengin bir kültürel deneyim sunmayı hedefliyor.

Bu yılki festival, ilk kez yabancı konuk sanatçı ve toplulukların katılımına ev sahipliği yapacak. Bolşoy Tiyatrosu'nun başdansçıları Denis Rodkin ve Eleonora Sevenard, bale severlerle buluşacak. Ayrıca, Brezilyalı Basileu França Topluluğu da festivalin uluslararası karakterini güçlendirecek. Festival, bu yeniliklerle hem yerli hem de yabancı sanatçılara geniş bir performans platformu sunuyor.