Bursa’nın Yenişehir ilçesinde saat 16.00 civarında ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangına Bursa ve Bilecik ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

Yangına anında müdahale

Akdere ve Papatya kırsal mahallelerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüme eğilimi gösterdi. Bölgeye hızla sevk edilen Bursa ve Bilecik itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na ait yangın söndürme helikopteri ise havadan destek sağladı. Yangının başladığı ilk anlarda yapılan bu koordineli müdahale, alevlerin daha fazla yayılmasını engelledi. Kaymakam Osman Aslan Canbaba, "İtfaiye ekiplerimiz yangına hızla müdahale etti. Şu an itibarıyla yangın kontrol altına alındı" dedi.

Yangının nedenleri araştırılıyor

Yenişehir Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yangın bölgesine giderek ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti. Kaymakam Canbaba, yangının sebebinin henüz bilinmediğini belirterek, yangının çıkış nedenine dair incelemelerin sürdüğünü ifade etti. Olayın ardından yangının büyümesini engelleyen hızlı müdahalenin, olası büyük bir felaketin önüne geçtiği vurgulandı.

Havadan ve karadan yoğun çaba

Yangın söndürme çalışmalarında özellikle havadan yapılan müdahale büyük rol oynadı. Jandarmaya bağlı yangın söndürme helikopteri, ormanın zorlu arazisine rağmen su bırakma operasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Ekiplerin karadan yürüttüğü söndürme çalışmaları ise yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını önledi.

İtfaiye ekiplerinden uyarılar

Bursa Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, orman yangınlarının özellikle yaz aylarında büyük bir tehdit oluşturduğunu hatırlatarak, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Yangına sebebiyet verebilecek en küçük ihmalkârlıkların dahi büyük felaketlere yol açabileceğini vurgulayan yetkililer, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması konusunda uyarılarda bulundu. İtfaiye yetkilileri, "Ormanlık alanlarda piknik yaparken dikkatli olunmalı, yangın çıkmasına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınılmalıdır" diye aktardı.

Bölgedeki yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınmış olsa da, yetkililer yangın riskinin sürdüğünü belirterek, vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Yangın çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ederken, ekipler soğutma çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.