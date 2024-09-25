Muğla’nın Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında, 07 AEA 309 plakalı motosikleti kullanan Mehmet A. ağır yaralandı. Sürücünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kaza sonrası, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Düğerek Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Mehmet A. yönetimindeki motosikletin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi. Motosiklet devrilirken, sürücü de yola savruldu ve ciddi şekilde yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü hızla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Sürücünün durumu kritik

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, Mehmet A.’nın sağlık durumu kritik. Kazanın ardından hızla hastaneye kaldırılan yaralının tedavisine başlandı, ancak hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Motosikletin devrildiği noktada yapılan ilk incelemeler sonucunda, olayın detaylarını aydınlatmaya yönelik soruşturma başlatıldı.