Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Koray Avcı, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 21:15’te İzmir’de hayranlarıyla buluşacak. Konser, şehrin en gözde mekanlarından biri olan Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

Unutulmaz Bir Geceye Hazırlanın

Konser, Koray Avcı’nın birbirinden hit parçalarını dinleyicilere sunacağı özel bir etkinlik olacak. Ünlü sanatçının güçlü vokali ve etkileyici sahne performansı, katılımcılara unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak.

Biletler Satışta

Müzikseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen konser için biletler satışa sunuldu. Hayranlarının merakla beklediği bu etkinlik, müzik dolu bir gece yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.