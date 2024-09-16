Akhisar İlçe Spor Kulübü'nün U12 Kızlar Takımı, 5. etap yarışlarının ardından Türkiye Kupası Genel Klasmanında Türkiye Şampiyonu olarak 2024 yılı Yol Bisikleti Sezonunu başarıyla kapattı.

14-15 Eylül 2024 tarihlerinde Isparta'da düzenlenen Türkiye Kupası 5. Etap Yarışları'na katılan Akhisar'ın genç bisikletçileri, U12 Kızlar kategorisinde takım halinde elde ettikleri başarıyla dikkat çekti. Bu zafer, kulüp tarihine altın bir sayfa eklerken, sporcular sezon boyunca gösterdikleri üstün performansla da göz doldurdu.

2024 yol bisikleti sezonunu zirvede tamamladı

Akhisar İlçe Spor Kulübü'nün U12 Kızlar Türkiye Şampiyonu olan kadrosunda; Miray Akcan, Meryem Karataş, Hilal Kaymaz, Elif Mira Şahin, Kardelen Gencer ve Emine Bahar Gencer yer alırken, U12 erkek takımında ise Şerafettin Kaan Umut, Berkay İlikhan ve Emirhan Gencer mücadele etti. Gelecek sezon, dağ bisikleti branşında Rize (19-22 Eylül) ve Mardin (03-06 Ekim) şehirlerinde yapılacak olan müsabakalarda kulüp sporcusu Şerafettin Kaan, milli takım kadrosuna girmek için pedal çevirecek.