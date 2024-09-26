Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 100. Yıl Ortaokulu'nda, Türkçe öğretmeni olan bir kadın öğretmen, sınıfında ders anlatırken bir veli tarafından öğrencilerin gözleri önünde darp edildi. Olay, sabah saat 10.00 sularında meydana geldi.

Olay anı

Hacıishak Mahallesi’nde bulunan okula aniden giren bir öğrencinin annesi, öğretmenin dersine müdahale ederek saldırıda bulundu. Olayın meydana geldiği esnada sınıfta bulunan öğrenciler, durumu şok içinde izlerken diğer öğretmenler ve okul yöneticileri hemen müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Veli gözaltına alındı

Saldırının büyümeden önlenmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi. Darp edilen öğretmen, olay sonrası hastaneye giderek darp raporu aldı ve veliden şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri, öğrenci velisini gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Okul yönetiminden açıklama

Akhisar 100. Yıl Ortaokulu yönetimi ve Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade etti. Açıklamada, öğretmenlerin güvenliğinin öncelikli konular arasında olduğu ve benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.