Edinilen bilgilere göre, kayınpeder H.B. ile damat M.U. arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine H.B., yanında bulundurduğu silahla M.U.’nun başına birden fazla kez ateş etti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.U., hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kayınpeder H.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.