Nazilli Belediyesi, şehir genelindeki yol iyileştirme projelerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Dallıca Mahallesi'nde önemli bir yol çalışması başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 4640 Sokak’taki çalışmaları tamamladıktan sonra, çevredeki vatandaşların uzun zamandır beklediği 4612 Sokak’ta yeni yol yapım çalışmalarına hız verdi.

4612 Sokak’a stabilize ve parke taşı çalışmaları

Geçmiş yıllarda yerleşime açılan ancak yol yapımının yapılmaması nedeniyle vatandaşları zor durumda bırakan 4612 Sokak’a yönelik sorunlar, Nazilli Belediyesi tarafından çözülüyor. Ekipler, 4640 Sokak’taki çalışmalarını başarıyla tamamladıktan sonra, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 4612 Sokak’ın stabilizasyon çalışmasını gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, sokakta oluşan toz ve çamur problemlerini ortadan kaldırarak, halkın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul tetik’in açıklamaları

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, devam eden yol yapım projeleriyle ilgili bilgi verdi. Tetik, “Şehrimizin genelinde eş zamanlı olarak yol yapım, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dallıca Mahallesi’nde yol yapılmayan bölgeleri tespit ettik ve 4640 Sokak’taki çalışmalarımızı hızla tamamladık. Şimdi ise her yağış sonrası kullanılamaz hale gelen ve yaz aylarında toz toprak nedeniyle rahatsızlık veren 4612 Sokak’ta parke döşeme çalışmalarına başladık. Bu projelerimizle birlikte Nazilli’nin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.