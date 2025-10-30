Akhisar Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Leziz Akhisar Festivali, iki gün boyunca Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle büyük ilgi gördü. Şehit Yüzbaşı Necdi Şentürk Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikler, gastronomi kültürü, yerel üretim ve geleneksel lezzetleri bir araya getirdi.

Festival kapsamında “Zeytin Denince Akhisar”, “Akhisar’da Kahvaltı Kültürü”, “ Akhisar Köftesi”, “Tahin Helvası” ve “Katmer” gibi lezzetlerin öne çıkarıldığı paneller ve söyleşiler düzenlendi. Ustadan Çırak’a etkinliklerinde ise coğrafi işaretli ürünlerin yapımı uygulamalı olarak gösterildi. Ziyaretçiler, Akhisar’a özgü zeytin, zeytinyağı, lokma, mübadil yemekleri ve diğer yöresel ürünleri tatma imkânı buldu.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Atölye Çadırı’nda seramik, keçe ve mozaik atölyeleri düzenlenirken, çocuklar için boyama atölyeleri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde ise festival alanı canlı müzik performanslarıyla adeta bir açık hava sahnesine dönüştü. Grup Sanrı, Loca Orkestrası, Grup Extra ve EgeTrio’nun konserleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Akhisar Belediyesi’nin Sindelli Mahallesi’ndeki Anıt Zeytin Bahçesi ve diğer üretim alanlarından elde edilen doğal zeytin ve zeytinyağları, festival stantlarında yoğun ilgiyle karşılandı. Ürünler, ziyaretçilerin beğenisini kazanarak festivalin öne çıkan unsurlarından biri oldu.

Festivalin ardından açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, şunları söyledi:

“Bu festival, Akhisarlının emeğini, kültürünü ve lezzetini Türkiye’ye tanıtmak için çok önemli bir adım oldu. İki gün boyunca hemşerilerimiz ve misafirlerimizle bir araya gelmek, ortak coşkumuzu paylaşmak bizler için büyük mutluluk kaynağıydı. Festival, Akhisar’ın kültürünü ve değerlerini geleceğe taşıyan bir köprü niteliğinde. Tüm vatandaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum; seneye çok daha renkli ve coşkulu bir festivalde buluşmak dileğiyle.”