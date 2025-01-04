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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Çoban’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çoban’ın cenazesi, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Üçavlu Mahallesi’nde yaşandı. Ahmet Çoban’ın kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Çoban, çevredeki vatandaşların ihbarıyla hızla olay yerine ulaşan sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Manisa ’nın Akhisar ilçesinde, bir traktör ün devrilmesi sonucu 65 yaşındaki sürücü Ahmet Çoban hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Üçavlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

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