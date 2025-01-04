Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) son düzenlemesiyle yemek kartlarında prim ödemesini kaldırarak işverenlerin mali yükünü azalttığını ve çalışanlar için avantajlı bir durum yarattığını duyurdu.

Prim ödemesi kaldırıldı

SGK’nın 5510 sayılı Kanun’un 80. maddesine uygun olarak yaptığı düzenleme, ayni yardım niteliğindeki yemek kartlarından prim alınmayacağını hükme bağladı. Danıştay’ın kararıyla desteklenen bu değişiklik, işverenlerin yemek ödeneklerini artırabilmesinin önünü açtı.

Kullanım alanlarında sınırlama Yok

Öner Piyade, yemek kartlarının restoran, pastane, büfe, market, kafe ve benzeri işletmelerde kullanımına dair herhangi bir sınırlamanın bulunmadığını belirtti. Çalışanların ihtiyaçlarına göre geniş bir yelpazede yemek ve gıda alışverişlerini karşılayabileceklerini vurguladı.

Ekonomik şartlarda destek sağlıyor

Piyade, bugünün ekonomik koşullarında yapılan bu düzenlemenin hem işveren hem de çalışanlar için maliyetleri hafiflettiğini ve gıda alımını kolaylaştırdığını ifade etti. Özellikle çalışanların yemek ödeneklerinden daha fazla faydalanabilmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi.

"Herhangi bir limite tabi değil"

Yemek kartlarının her noktada geçmediği, yalnızca yemek ve gıdayla sınırlı olduğu için herhangi bir limite tabi olmadığının altını çizen Piyade, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda elektronik kontrol alt yapısı ile kayıtlı ekonomiyi destekleyen, vergi kaybı olmadan, yüzde 100 kayıtlı bir sistemi işleten yemek kartlarının, anlaşmalı iş yerlerinin kapsamı 30 yıldır aynıdır. Yemek kartları ayni yardım kapsamında primden muaftır. Var olan kullanım alanları kapalı network ile sınırlı olan yemek kartlarının restoran, pastane, büfe, market, kafe ve benzeri noktaların kullanımında herhangi bir sınırlama söz konusu değildir."

Piyade, "SGK, yemek kartlarında çalışan ve işveren lehine olan ve 2022 öncesinde geçerli olan yemek kartlarını primden tamamen istisna eden uygulamaya geçmiştir. 31 Aralık 2024'te yayınlanan genelgenin 2.1.4 maddesinde açıkça ifade edildiği gibi 'nakit veya nakit yerine geçecek şekilde' ifadesiyle paranın ikamesi gibi tüm ödemelerde kullanılabilir olması, sınırlama olmaması, tüm banka poslarında ve tüm sektörlerde geçerli olması ifade edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.