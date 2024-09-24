Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleşti. Hacıishak Mahallesi’nde tespit edilen adrese yapılan baskında, yasadışı yollardan satılmak üzere bulundurulan sentetik uyuşturucular bulundu.

Gözaltına alınan G.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

Bu operasyon, Manisa genelinde uyuşturucu madde ticaretine karşı yürütülen çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekerken, yetkililer uyuşturucu suçlarıyla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.