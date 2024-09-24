Haluk Levent'in 2004 yılında Trakya’da gerçekleştirdiği 12 saatlik rekor konser, usta yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın rejisiyle beyaz perdeye aktarılacak. Bu proje, müzik dünyasına damga vurmuş bir anıyı yeniden canlandıracak.

KEM Yapım tarafından hayata geçirilen bu film, Haluk Levent’in sadece sahne performansını değil, aynı zamanda müziğe olan tutkusu ve zorlu mücadelesini de konu alacak. İzleyiciler, Levent'in sahne arkasında yaşadıklarına, hazırlık süreçlerine ve sanat dünyasında karşılaştığı zorluklara tanıklık edecek.

Müziğin ve mücadelenin hikayesi

Film, yalnızca Haluk Levent’in sahnedeki performansını değil, onun müzik kariyerine adım attığı günden bu yana yaşadığı tüm mücadeleleri de gözler önüne serecek. Haluk Levent’in bu özel konseri, hem müzik hem de hayranları için bir dayanıklılık ve azim sembolü olarak hatırlanıyor.

Ömer Faruk Sorak’ın rejisiyle izleyicilerle buluşacak olan film, müzik dolu sahneler ve Haluk Levent’in hayatından kesitlerle dolu. Hem Levent hayranları hem de müzikseverler için heyecan verici olan bu proje, sanatçının kariyerindeki en unutulmaz anlardan birini tekrar yaşatacak.

Film ne zaman vizyona girecek?

Henüz vizyon tarihi açıklanmayan film, müzik dünyasında merakla bekleniyor. Haluk Levent’in enerjik sahne performansını ve kişisel hikayesini beyaz perdeye taşıyacak olan proje, yılın en dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday.