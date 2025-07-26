Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Kocakağan Mahallesi’nde dün başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale edildi. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçraması engellendi.

Yangın bir ev ve ağıla kadar ulaştı

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Kocakağan Mahallesi’nde bir evin ve içerisinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla kadar ulaştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, zamanında müdahale ederek hem hayvanları kurtardı hem de yangının evlere sıçramasını önledi.

50’ye yakın personel görev aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 8 itfaiye aracı, MASKİ Genel Müdürlüğü ile Kent Estetiği ve Fen İşleri Daire Başkanlığı’na ait 7 su tankeri ve 4 iş makinesi ile birlikte yaklaşık 50 personel, söndürme çalışmalarına katıldı. Ekipler, Manisa Valiliği ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yangına müdahale etti.

Bölgeden 10 hane tahliye edildi

Yangın nedeniyle Kocakağan Mahallesi’ne bağlı İslamiye Mezrası’nda 10 hane ve yaklaşık 40 kişi, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Ayrıca Kocakağan ile İslamiye Mezrası arasında kalan yaklaşık 20 bağ evi de boşaltıldı. Yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Başkan dutlulu’dan teşekkür mesajı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yangına müdahale eden ekipleri şu sözlerle teşekkür etti:

“Valiliğimiz ve Orman Bölge Müdürlüğümüzle tam koordinasyon içinde yürüttüğümüz çalışmalarda, yangının söndürülmesi için tüm gücümüzle sahadaydık. Ormanları ve her bir canı korumak için mücadele eden, gece gündüz demeden çalışan tüm itfaiyeci arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Onların cesareti, fedakarlığı ve insanüstü gayreti sayesinde daha büyük felaketlerin önüne geçiliyor.”