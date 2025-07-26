TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, 2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, son olarak 21 yaşındaki kaleci Bayram Kılıç’ı kadrosuna kattı.

Karşıyaka transferlere hız kesmeden devam ediyor

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Karşıyaka, dış transferde şimdiye dek Erol Zöngür, Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş, Mücahit Arslan, Hamza Küçükköylü, Harun Kaya, Tunay Meral ve Erhan Öztürk’ü kadrosuna dahil etti. Altyapıdan yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci ile de profesyonel sözleşme imzalandı.

Bayram kılıç kaleyi güçlendirecek

İzmir ekibi, son olarak Kuşadasıspor forması giyen 21 yaşındaki genç kaleci Bayram Kılıç ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 21 yaşındaki genç kaleci Bayram Kılıç ile anlaşmaya varmıştır. Bayram Kılıç’a hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Karşıyaka hedefini yukarıya taşıyor

Yönetim, genç ve dinamik kadrosuyla hem ligde hem de uzun vadeli hedeflerde başarıyı amaçlıyor. Yeni transferlerle güçlenen Karşıyaka, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro yapılanmasına devam ediyor.