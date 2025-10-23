Eskişehir’de 13 yaşındaki bir kız çocuğunun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Feci kazada çocuk sürücü hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Hurdaya dönen araçtan fırlayan alkol şişeleri dikkat çekti.

13 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir’de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası görenleri dehşete düşürdü. 13 yaşındaki Öykü Şahin’in kullandığı iddia edilen 26 AIC 470 plakalı SUV otomobil, Sarıcabayır mevkiinde kontrolden çıkarak takla atıp şarampole uçtu.

Kazada araç hurdaya dönerken, çevreye saçılan parçalar ve alkol şişeleri dikkat çekti. Olay yerine ekipler sevk edildi (H2)

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yapılan ilk incelemede, sürücü koltuğunda bulunan 13 yaşındaki Öykü Şahin’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Araçta bulunan Hamdi D. (37), A.D. (13), A.S. (13) ve Emre K. (28) yaralandı. Yaralılardan üçü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, biri ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Araçtan alkol şişeleri çıktı

Kazanın ardından çekilen görüntülerde, hurdaya dönen aracın içinden dışarıya fırlayan alkol şişeleri dikkat çekti.

Olayla ilgili araştırma başlatan jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini ve alkol kullanımının etkili olup olmadığını detaylı şekilde incelemeye aldı.

Kazada yaşamını yitiren Öykü Şahin’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.