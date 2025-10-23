Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Lübnan’daki görev süresi 2 yıl, Irak ve Suriye’deki görev süresi ise 3 yıl daha uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TSK’nın görev süresi uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Lübnan’daki görev süresinin 2 yıl, Suriye ve Irak’taki görev süresinin ise 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM Genel Kurulu’nda dün kabul edilen iki tezkere, bugünkü Resmî Gazete’de yayımlandı.

Lübnan’daki Türk askeri görevine devam edecek

Resmî Gazete’de yer alan TBMM kararına göre, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan’da bulunan Türk askerinin görev süresi 2 yıl daha uzatıldı.

Türkiye, UNIFIL kapsamında bölgedeki barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlamayı sürdürecek.

Irak ve Suriye tezkeresi 3 yıl daha uzatıldı

Yine aynı kararda, Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresinin süresi de 30 Ekim 2025’ten itibaren 3 yıl daha uzatıldı.

Bu karar, Türkiye’nin sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarını sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıyor.

İki tezkere de Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı. Böylece TBMM’de kabul edilen kararlar yürürlüğe girmiş oldu.