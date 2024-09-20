Kanser tedavisi gören annesi Özlem Akınözü’nün temmuz ayında hayatını kaybetmesiyle derin bir üzüntü yaşayan oyuncu, bu zor dönemde özel hayatında da sarsıntılar yaşadı. Akınözü, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile ilişkisini sonlandırdı.

Yıllardır süren ilişki sona erdi

Magazin dünyasında yer alan haberlere göre, Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan, yıllardır süren ilişkilerini karşılıklı anlaşarak bitirme kararı aldı. Akınözü, sevgilisi hakkında daha önce "Evli gibiyiz" ifadelerini kullanmış, ancak ilişkilerini genellikle basından uzak yaşamayı tercih etmişti. Ayrılık kararının ardından oyuncu, bu konuda sessizliğini koruyor.

Annesinin ölümüyle zor günler geçiriyor

Hercai dizisindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü, annesi Özlem Akınözü’nün vefatıyla büyük bir yıkım yaşadı. Kendisi gibi oyuncu olan annesinin kaybı, Akınözü’nün hem duygusal hem de profesyonel hayatında derin izler bıraktı. Bu süreçte toparlanmakta zorlanan oyuncu, özel hayatında da önemli bir karar alarak sevgilisiyle yollarını ayırdı.

Hayranları tarafından sevgiyle takip edilen Akınözü, bu zor dönemi geride bırakmak için sessiz kalmayı ve özel hayatını basından uzak tutmayı sürdürüyor.