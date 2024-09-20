Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe ilçesine bağlı Bozyer, Kuzluk ve Esençay mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yerel sorunları yerinde çözme kararlılığını dile getiren Başkan Aras'a, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da eşlik etti.

Vatandaşların taleplerine hızlı çözüm

Başkan Ahmet Aras'ın mahalle ziyaretlerinde, bölge halkının sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri sunduğu gözlemlendi. Bozyer Mahallesi Muhtarı Atakan Yılmaz, ilçe ve büyükşehir belediyelerine iletilen taleplerin hızla değerlendirildiğini belirtti. Kuzluk Muhtarı Şevket Öztürk ise, mahalle ziyaretlerinin yerel taleplerin iletilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Esençay Muhtarı Edip Demirel de tarım arazilerine ulaşımı sağlayan köprü ve yol sorunlarını dile getirerek, taleplerini Başkan Aras’a iletti.

"7/24 sizler için çalışıyoruz"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, ziyaret sırasında vatandaşlarla sık sık bir araya geldiklerini ve hizmetlerin köylere kadar ulaştırıldığını belirtti. Köksal, "Mahallelerimizin sorunlarını biliyoruz ve 7/24 sizler için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içerisinde tüm taleplerinizi değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Muğla'nın en büyük değeri insanları"

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da konuşmasında Muğla’nın değerli bir şehir olduğunu vurgulayarak, "En büyük değerimiz insanlarımız. Yerelde belediyelerimiz, genelde ise milletvekilleri olarak vatandaşlarımız için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Özcan, kendilerini sıcak bir şekilde karşılayan mahalle sakinlerine teşekkür etti.

"Belediyeler vatandaşlarımızın evi"

Başkan Ahmet Aras, belediyelerin her zaman vatandaşların evi olduğunu belirterek, "Muğla’nın dört bir yanını ziyaret etmeye devam ediyoruz. Sorunları yerinde görmek ve çözüm bulmak için çalışıyoruz" dedi. Ayrıca, mahalle ziyaretlerinin, belediye ve halk arasındaki iletişimi güçlendirdiğini ve bu sayede hizmetlerin daha etkin sunulduğunu vurguladı.

Mahalle buluşmaları devam edecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin mahalle buluşmaları, yerel yönetimlerin vatandaşlarla birebir temas kurduğu önemli etkinliklerden biri olarak dikkat çekiyor. Başkan Aras, seçim sonrası süreçte de bu ziyaretlere devam edeceklerini ve vatandaşların taleplerini yerinde dinleyeceklerini belirtti.