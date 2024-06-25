Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), elektrik bölümü çalışanlarının eğitimine yönelik önemli bir adım atıldı. Rosatom'un elektrik enerjisi bölümü olan Rosenergoatom Concern A.Ş'nin kontrol birimi VNIIAES A.Ş tarafından üretilen yeni simülatör, santralin elektrikli ekipmanlarının bakım ve onarımı konusunda personelin becerilerini artırmayı hedefliyor.

Simülatörle uygulamalı eğitim zorunluluğu getirildi

Simülatör, NGS'nin güç ünitelerinde kullanılan elektrikli ekipmanların birebir aynı bileşenlerini içeriyor. 0,4 kilovolt voltajla çalışacak olan ekipman, güvenli bir eğitim ortamı sağlamak üzere tasarlandı. Akkuyu NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, simülatörün teslimi hakkında şunları söyledi:

"NGS işletme personelinin eğitimi için Türkiye'nin ilk ve benzersiz eğitim merkezini donatmak üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen yıl faaliyete geçen eğitim merkezimiz, kontrol odasının tam ölçekli simülatörü ile donatıldı ve bu simülatör sayesinde uzmanlarımızı reaktör ve türbin binalarındaki ekipmanları kontrol etme konusunda eğitiyoruz. Tüm NGS işletme personeli için simülatörle uygulamalı eğitim zorunluluğunu getirdik."

Akkuyu NGS eğitim merkezi, Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümünde faaliyete geçti ve tam ölçekli bir ünite kontrol odası simülatörü ile donatıldı. Bugüne kadar altı grup NGS işletme personeli, eğitim merkezindeki eğitimlerini başarıyla tamamladı.