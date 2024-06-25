Efsanevi yazar Stephen King'in 1980 tarihli kısa öyküsü "The Monkey" sinemaya uyarlanıyor. Yönetmen Osgood Perkins'in koltuğunda oturduğu film, bir baba ve zil çalan bir maymun oyuncağı arasında geçen gerilim dolu hikayeyi anlatıyor.

Yıldız isimlerle dolu kadro ve afiş yayınlandı

Filmin başrollerinde Theo James, Tatiana Maslany ve Elijah Wood gibi ünlü isimler yer alıyor. Yapım şirketi sosyal medya hesaplarından film afişi ve vizyon tarihi olan 21 Şubat 2025'i duyurdu.

Perkins: "Çocuklar ve ebeveynler için ideal bir film"

Yönetmen Osgood Perkins, Bloody Disgusting'in Boo Crew Podcast'ine verdiği röportajda, "King'in hikayesi nostaljik ve komik öğeler taşıyor. Biz de 1980'lerin sonundan 1990'lara uzanan bir atmosfer oluşturduk. Filmimizin, çocuklar ve ebeveynler için birlikte keyif alacakları bir yapım olmasını hedefledik" dedi.

"Maymun" filmi, korku severleri bekliyor

Stephen King uyarlaması "The Monkey" filminin merakla beklenen vizyon tarihi 21 Şubat 2025 olarak belirlendi.