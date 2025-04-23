İstanbul’da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, “Büyük deprem geliyorum diyor, zamanımız kalmadı” uyarısında bulundu.

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, büyük deprem uyarısını yineledi. Görür, “Büyük deprem geliyorum diyor, zamanımız kalmadı” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da art arda depremler korkuttu

İstanbul, 4,0 büyüklüğündeki ilk depremin ardından 6,2 büyüklüğündeki ikinci depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, İstanbul ve çevresinde büyük paniğe neden olurken, vatandaşlar sokaklara çıktı. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 6,1 olarak duyurdu.

Depremler, "Beklenen büyük İstanbul depremi mi oldu?" sorularını da beraberinde getirdi.

Naci Görür: "Kaybedecek zamanımız yok"

İlk olarak 4,0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Silivri açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Kumburgaz Fay zonunda meydana geldi. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman küçük depremler üretiyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor.”

6,2 büyüklüğündeki depremin ardından gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuşan Görür, uyarılarını şu sözlerle sürdürdü:

“Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil. Türkiye, asla değişmemesi gereken gündemini tekrar hatırladı. Büyük deprem geliyorum diyor. Yetkilileri İstanbul ile ilgili bir kez daha uyarıyorum. Kaybedecek zamanımız yok, kalmadı.”

Yetkililere acil önlem çağrısı

Prof. Dr. Görür, daha önce de Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük depreme ilişkin çeşitli uyarılarda bulunmuştu. Uzmanlar, İstanbul ve çevresi için yapı stokunun yenilenmesi ve afet hazırlıklarının hızlandırılması gerektiğini vurguluyor.