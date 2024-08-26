AKOM'un yaptığı açıklamaya göre, 27 Ağustos 2024 Salı günü saat 07.00'den itibaren İstanbul genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresinde, yağışların kuvvetli bir şekilde (15-30 kg/m) gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yağışların öğle saatlerine kadar, yani 12.00'ye kadar devam etmesi öngörülüyor.

Vatandaşlar tedbirli olmalı

AKOM, bu tür hava koşullarının yaratabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul'da yaşayanların, özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkarken olası risklere karşı hazırlıklı olmaları önemle vurgulandı. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri almasını ve yerel yetkililerin duyurularını takip etmelerini önerdi.