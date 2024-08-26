Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tabya Caddesi'nde meydana gelen kazada, Tofaş marka otomobilin ikiye ayrıldığı bildirildi. Kaza sonucunda iki kişi yaralandı.

Olay, 26 Ağustos 2024 tarihinde saat 17:00 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 06 MUT 20 plakalı Tofaş marka otomobil ile 38 KC 330 plakalı diğer otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka araç motor kısmından ikiye ayrıldı. Kazanın ardından, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumlarının stabil olduğu, araçların ise olay yerinden çekici ile kaldırıldığı ifade edildi. Kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor ve bölgedeki trafik akışının normale dönmesi için gerekli önlemler alınıyor.