AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, muhalefetin İzmir’deki belediye başkanlarının halk arasında takdir gördüğü yönündeki açıklamalarına karşı çıkarken, ilginç bir eleştiride bulundu. Çankırı, “İzmir'de bir kütle ve enerji çelişkisi olduğunu” belirterek, muhalefeti sert bir şekilde eleştirdi ve belediye başkanlarının halkla olan bağını sorguladı.

"Çabanız nafile!"

Çankırı, İzmir’deki belediye başkanlarının çalışmalarını sıkça fotoğraflarla tanıtmalarının, aslında halkın gerçek düşüncesini yansıtmadığını savundu. "İzmir'de bir kütle ve enerji çelişkisi var. Kendi özgül ağırlıklarını bile muhafaza edemediklerini anlamış olacaklar ki belediye başkanlarının mesaisini tutmak için sıklıkla İzmir'den fotoğraf veriyorlar" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ayrıca, “Çabanız nafile! İzmir seçmeni CHP'yi sandık dışı bırakalı çok oldu” diyerek, İzmir seçmeninin tercihlerinin çoktan belli olduğunu vurguladı.