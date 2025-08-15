İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, kadın cinayetlerinin arttığı ve faillere ceza indirimleri uygulandığı son dönemi eleştirdi. Ofluoğlu, “Yer utandı, gök utandı, hepimiz utandık ancak AKP iktidarı utanmadı” ifadelerini kullandı. Partisinin genel merkezinde kadın cinayetleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

2025’in ilk 7 ayında şüpheli ölümlerle birlikte 342 kadının hayatını kaybettiğini, son 13 günde ise 15 kadının öldürüldüğünü aktaran Ofluoğlu, bu kadınlardan üçünün koruma kararlarına rağmen yaşamlarını yitirdiğini söyledi. Bu durumun iktidarın tedbir alamamasının utanç vesikası olduğunu belirtti.

Hukuk sistemi failleri koruyor

Ofluoğlu, 2020’de 21 yaşındaki Ceyda Yüksel’i katleden Serkan Dindar’a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının Yargıtay tarafından 18 yıla indirildiğini, failin 3-5 yıl sonra tahliye olabileceğini belirtti. Bu cezasızlık algısının yeni cinayetlere yol açacağını vurguladı. Hukuk sisteminin kadınları değil, failleri koruduğunu ifade etti.

Kadına karşı şiddet komisyonu tartışması

AK Parti’nin TBMM’de kurduğu Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’nun başına erkek milletvekilinin getirildiğini hatırlatan Ofluoğlu, komisyonun 9 ay süren çalışmaları sonrası hazırlanan raporun TBMM Başkanı’na sunulduğunu söyledi.

Sıfır tolerans ama sıfır tedbir

3 Temmuz’dan sonra 76 kadının öldürüldüğünü aktaran Ofluoğlu, AK Parti iktidarının kadın cinayetlerine karşı “sıfır tolerans” sloganı kullandığını ancak uygulamada tedbir ve koruma olmadığını dile getirdi.

Kadına yönelik şiddetin artması

Ofluoğlu, iktidarın “aile yılı” sloganıyla kadını mutfak ve çocukla sınırlamaya çalıştığını, kadını birey olarak görmediğini, bunun kadına şiddeti artırdığını savundu.

Türkiye’nin cinsiyet eşitliği sıralaması olumsuz

2025 Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde Türkiye’nin 148 ülke arasında 135. sırada olduğunu söyleyen Ofluoğlu, bu durumun kadının yaşam haklarının gerilediğini ortaya koyduğunu ifade etti.

AK Parti’nin kadın haklarını gasp ettiği eleştirisi

Kadınların iş gücü ve siyasette düşük oranda yer aldığını, ekonomik bağımlılığın artırıldığını belirten Ofluoğlu, AK Parti iktidarının kadın haklarını gasp ettiğini, katillere iyi hal indirimi uygulayarak şiddeti cesaretlendirdiğini söyledi.

İyi hal indirimi ve kanunların uygulanması talebi

6284 sayılı kanunun eksiksiz uygulanması, İstanbul Sözleşmesi’nin denetlenmesi ve kadın cinayetlerinde iyi hal indiriminin kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Şiddet izleme merkezleri ve sığınma evlerinin etkinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kadının öldüğü toplumun değerlerini kaybettiği vurgusu

Kadın özgür değilse toplumun özgür olamayacağını ifade eden Ofluoğlu, kadının güçlü olduğu toplumların güçlü olacağını belirtti. Kadınların yaşam hakkını savunmanın İYİ Parti’nin önceliği olduğunu söyledi.

Son yaşanan cinayetlere dikkat çekti

Ankara’da yaşanan Hakan Çakır cinayeti gibi olaylara değinen Ofluoğlu, Türkiye’de şiddet sarmalının önüne geçilmesi için caydırıcı cezalar gerektiğini kaydetti. Ekonomik nedenlerin şiddette etkisinin düşük olduğunu, asıl sorunun toplumun yozlaşması ve kutuplaşma olduğunu belirtti.

Düzen değişmeli, AKP iktidarı gitmeli

Ofluoğlu, “Yer utandı, gök utandı, hepimiz utandık ancak AKP iktidarı utanmadı” diyerek, bu düzenin değişmesi gerektiğini ve bunun yolunun AKP iktidarını göndermekten geçtiğini söyledi.