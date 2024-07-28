Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Göldere Mahallesi İncirli mezrasında yaşandı. İddiaya göre akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında silahtan çıkan mermiler Mehmet G. ve tarlada çalışan Meral D.'ye isabet etti. Ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA